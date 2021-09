Donna Sofia di Borbone ricevuta alla Congregazione delle Dame a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – In visita in Sicilia il Principe Pedro di Borbone. Il Capo della Real Casa delle Due Sicilie ha ricevuto il saluto istituzionale del Governo della Regione dal vicepresidente e assessore all’economia, Gaetano Armao. Poi, accompagnato dalla consorte, Donna Sofia, si è recato presso la Congregazione Segreta delle Dame sotto il titolo dell’”Aspettazione del Parto della Vergine Maria”, oggi conosciuta anche come Congregazione delle Nobili Dame del Giardinello al Ponticello, a Palermo. Insieme a loro i sei figli ed il primogenito prossimo alle nozze, il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie Duca di Noto con la promessa sposa Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune.

Ad accoglierli c’era la Superiora della Congregazione, Agata Orlando Riva dei Conti Sanseverino che, insieme a un ristretto numero di consorelle, ha illustrato la storia dell’Istituzione benefica fondata alla fine del XVI secolo da aristocratiche siciliane ed ha accolto la Principessa Donna Sofia di Borbone delle Due Sicilie Duchessa di Calabria e Contessa di Caserta quale Dama d’Onore.

Nel corso di una intima cerimonia, la Duchessa di Calabria ha ricevuto dalle mani della superiora Agata Riva Sanseverino, il medaglione d’argento che fu delle Regine Governatrici ed una pregevole immagine della Beata Vergine Maria dell’Aspettazione al Parto, mentre i novelli sposi hanno ricevuto un Bambinello Gesù in cera creato dalla maestria d’artigiani siciliani. Al termine la firma del Libro d’Onore e la foto di rito in ricordo della visita dei reali.

