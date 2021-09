Detenuto aggredisce in carcere assistente capo di Polizia Penitenziaria.

Un assistente capo della polizia penitenziaria in servizio all’ottava sezione del carcere borbonico Ucciardone di Palermo è stato aggredito da un detenuto. L’aggressione è avvenuta mentre il detenuto si recava fuori per l’ora d’aria il detenuto, procurandogli traumi in vari parti del corpo.

La prognosi è di 4 giorni. “Siamo preoccupati – dice il segretario provinciale Cnpp Maurizio Mezzatesta – per l’escalation degli episodi, che nel carcere Di Bona si ripetono con frequenza. Sono diversi gli episodi di aggressione ai danni del personale di polizia. Chiediamo l’intervento degli uffici superiori ed il tempestivo trasferimento dei soggetti che si sono resi responsabili delle aggressioni. Esprimiamo solidarietà ai colleghi con l’augurio di pronta guarigione”