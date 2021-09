Caltanissetta. Sanità. Circolo Pd “Faletra”: “Forza Italia co-partecipe di ogni scelta del Governo regionale avallando condotta della direzione provinciale ASP”.

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato del Circolo Pd Guido Faletra sulla questione sollevata dall’on. Michele Mancuso relativamente alla sanità in provincia di Caltanissetta.

“All’approssimarsi di qualsiasi competizione elettorale, le forze politiche si affannano ad affrontare temi suscettibili di attenzione da parte dei cittadini. Anche quando questi temi che riguardano, o peggio, sono sulla scena da anni. Mutuando le parole del poeta verrebbe da dire che in politica, come nella vita, bisogna saper scegliere in tempo e non arrivarci per contrarietà.

In questa stagione drammatica per la sanità siciliana e per quella nissena l’On. Mancuso ed il suo partito sembrano ragionevolmente colpiti dai reparti privi di personale e posti letto, da medici ed operatori costretti ad agire senza risorse e mezzi, da pazienti e famiglie troppo spesso prive dell’assistenza che sarebbe loro dovuta.

Non si può dimenticare però che Forza Italia è stata co-partecipe di ogni scelta compiuta dal Governo regionale e con il suo silenzio ha sostanzialmente avallato la condotta della direzione provinciale ASP.

Oggi anche da quel campo si inizia a sentire parlare di livelli essenziali di assistenza, ma Forza Italia e l’On. Mancuso che la rappresenta avrebbero fatto bene ad intervenire quando si decideva di collocare il reparto Covid al terzo piano del Sant’Elia, ignorando chi proponeva di destinare a tale impiego l’Ospedale Raimondi.

Ancora, Mancuso e Il suo partito sarebbero dovuti intervenire quando operatori e pazienti denunciavano lo smantellamento di reparti strategici quale quello di ematologia o quello di pneumologia. Su questi e su molti altri temi il Circolo Guido Faletra ha fatto sentire tempestivamente la sua voce, ingaggiando insieme a tutto il Partito Democratico una difficilissima battaglia per la tutela del diritto alla salute, contro gli errori e l’inadeguatezza del Presidente Musumeci, dell’Assessore Razza e della dirigenza ASP di Caltanissetta.

Si tratta di una battaglia compiuta nell’interesse delle persone e non in nome di qualche maldestra speculazione elettorale. Proprio per questa ragione ribadiamo all’On. Mancuso che le conversioni dell’ultima ora non faranno dimenticare ai nisseni le responsabilità che ha pienamente condiviso con la destra che governa da tre anni la regione Sicilia. I cittadini del nostro territorio sapranno riconoscere la propaganda dalla realtà e sapranno fare le loro valutazioni. Di questo siamo certi.

Carlo Vagginellli

Segretario Circolo PD Guido Faletra