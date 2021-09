Caltanissetta, Pietrarossa Bellini Music Festival. Il 17 settembre concerto con il duo di fisarmoniche Alexander Selivanov e Mirko Patarini

Pietrarossa Bellini Music Festival

Concerto del 17 settembre 2021. Duo di fisarmoniche

Alexander Selivanov e Mirko Patarini, presso l’atrio della Biblioteca Scarabelli Caltanissetta.

L’ Istituto Superiore di Studi musicali Vincenzo Bellini di Caltanissetta, invita la Cittadinanza al concerto del duo di fisarmoniche Alexander Selivanov e Mirko Patarini che si terrà presso l’atrio della Biblioteca Scarabelli In Caltanissetta alle ore 19:30, nell’ ambito degli eventi del “Pietrarossa Bellini Music Festival”.

L’ingresso e’ gratuito e sarà possibile dotarsi del biglietto presso il teatro a partire dalle ore 18 del 17 settembre. La distribuzione dei biglietti, nel rispetto della capienza statuita dalle norme anti COVID, sarà interrotta non appena raggiunto il numero massimo di spettatori ospitabile.

Si ricorda, che nel rispetto della normativa vigente, l’accesso sarà consentito esclusivamente a possessori di green pass ovvero tampone molecolare negativo non più remoto delle 48 ore antecedenti l’ingresso.

Si augura ai gentili partecipanti una buona fruizione.