Caltanissetta, ad 8 giorni dall’incidente sulla 640 muore 41enne al Sant’Elia

E’ morto ieri mattina, a una settimana dal ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, Alessandro Sciuto, il 41enne catanese rimasto vittima di un incidente sulla Ss 640 Caltanissetta-Agrigento. L’incidente si era verificato l’8 settembre poco prima di Grottarossa, in direzione Agrigento. L’uomo era alla guida di un Ford Transit per lavoro quando, per via di un guasto, e’ sceso dal mezzo. Aveva appena indossato il giubbotto catarifrangente e chiamato i soccorsi quando e’ stato investito da un furgone Daily Iveco guidato da un uomo di Ravanusa di 45 anni. Quest’ultimo, a sua volta rimasto ferito non in maniera grave, era stato denunciato per lesioni. La Polizia Stradale di Caltanissetta ha trasmesso gli atti alla Procura. Sciuto lascia la moglie e tre figli.