Australia. Mamma di 16 bambini si mette a nudo e risponde a tutte le domande del web: “Mi piacerebbe avere altri figli”

Non è facile essere genitori di uno o due figli, figuriamoci averne 16. Eppure è proprio la vita che conducono gli australiani Jeni e Ray Bonell: la coppia ha una famiglia super allargata, con nove figli e sette figlie.

Jeni, 51 anni, recentemente ha deciso di condividere tutti i dettagli della sua grande famiglia online, rispondendo pazientemente alle domande del web, anche a quelle più strane.

E dunque quanti anni hanno i figli? Si va dai 7 ai 31 anni, per un totale di 16 anni di gravidanze. Un bel salto considerato che inizialmente Jeni non voleva nemmeno figli: poi suo marito ha insistito, hanno iniziato con il primogenito, e non si sono più fermati.

In una serie di video su YouTube, i due coniugi dicono che sarebbero anche disposti ad avere altri bambini: “Ne vorremmo altri. Non è ancora successo, ma ci piacerebbe – ha detto lei -. Siamo ovviamente già molto felici così, ma non ci dispiacerebbe averne altri. È possibile che la nostra età non ce lo consenta più, ma c’è sempre la speranza. Se succede, succede. Se no, siamo comunque contenti”. Insomma, anche se la coppia ha superato la cinquantina, dice di non sentirsi così vecchia da non poter avere più figli. “Quando sarà il momento di smettere, sarà Dio a farcelo sapere”.