Sicilia, Asoe: Francesco Bevere nominato nuovo dirigente generale

Francesco Bevere è il nuovo dirigente generale del dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute. Lo ha nominato il governo Musumeci, su proposta dell’assessore Ruggero Razza. Bevere, che prende il posto di Mario La Rocca, che gestiva da alcuni mesi la struttura ad interim, è dirigente sanitario del ministero della Salute.

Per diversi anni è stato anche direttore generale della Programmazione sanitaria dello stesso ministero e, fino al 2019, direttore generale dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

«Il direttore Bevere – ha evidenziato Razza – è un professionista di grande valore, apprezzato in Italia per la sua determinazione e concretezza. La sua presenza in Sicilia ci consentirà un maggiore raccordo con il ministero della Salute e con l’Istituto superiore di sanità, in una fase delicata di riordino del sistema e di presenza strutturata della pandemia. Sono tanti i progetti di cui abbiamo discusso e dei quali sono certo sarà adeguato interprete».

Razza ha poi voluto ringraziare l’ex dirigente generale Letizia Di Liberti «per i tre anni di intenso lavoro, con l’augurio di poter tornare, superata la fase attuale, a essere presto in altri ruoli risorsa per la Pubblica amministrazione».