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Dia Caltanissetta, confiscati beni per 350 mila euro a un uomo ritenuto vicino a “Cosa Nostra” nissena

Redazione 3

Dia Caltanissetta, confiscati beni per 350 mila euro a un uomo ritenuto vicino a “Cosa Nostra” nissena

Ven, 05/06/2026 - 08:29

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La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un provvedimento di confisca definitiva di beni emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di Prevenzione, divenuto irrevocabile a seguito di provvedimento della Corte di Appello di Caltanissetta, nei confronti di un cittadino nisseno – ritenuto vicino ad ambienti di Cosa Nostra – con precedenti di polizia e giudiziari per reati di elevata gravità e pericolosità sociale, tra i quali: porto di armi ed oggetti atti ad offendere, minaccia, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, usura, truffa, riciclaggio e ricettazione. Il provvedimento originato da una proposta a firma del Direttore della DIA, “scaturisce da un’attività finalizzata alla individuazione e all’aggressione degli illeciti patrimoni riconducibili alle organizzazioni criminali o comunque a soggetti ad essa contigui, il cui tenore di vita risulti sproporzionato rispetto ai redditi e agli asset dichiarati”. La confisca ha interessato 2 proprietà immobiliari per un valore stimato in circa 350.000 euro.

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