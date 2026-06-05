Campofranco. Ecco i premiati del concorso “Le Vie in Fiore” 2026

CAMPOFRANCO. I balconi, i vicoli e gli angoli verdi del nostro paese si sono trasformati in vere e proprie opere d’arte! Grazie alla cura, alla passione e all’amore per la bellezza di tutti i partecipanti, Campofranco è tornata a splendere di colori e profumi unici.

​La giuria ha valutato ogni spazio in base a precisi criteri di eccellenza: quantità e varietà botanica, estetica e armonia cromatica, cura tecnica, salute e benessere delle piante. ⚖️🌿

​Dopo un’attenta votazione, ecco la classifica ufficiale dei 10 VINCITORI di questa splendida edizione:

​IL PODIO

1° Classificato: Franco Modica (via Lupa, 54) – Punti 93,33

Vince un Buono spesa da € 100

​ 2° Classificato: Quelli della via Madrice (Via Madrice) – Punti 92,00

Vince un Buono spesa da € 70

​ 3° Classificato: Cannella Anna Maria Rita (Via Salvatore, 16) – Punti 88,67

Vince un Buono spesa da € 60

​ I CLASSIFICATI DAL 4° AL 10° POSTO

4° Vitellaro Rosellina (Via Santa Croce, 188) – Punti 79,33 (Buono da € 50)

5° Termini Francesco (Contrada Erbe Bianche, 3) – Punti 78,33 (Buono da € 40)

6° Rosetta Costanzo (Via Impastato, 2) – Punti 75,33 (Buono da € 30)

7° Coniglio Maria (Via Villaggio Faina, 9) – Punti 72,33 (Buono da € 20)

8° Bordenca Vincenzo (Inferriata Via Gramsci) – Punti 71,00 (n. 3 portavasi da balcone)

9° Buscemi Maria Rita (Via Fani, 20) – Punti 69,67 (n. 2 portavasi da balcone)

10° Minnella Franca (Via Mussomeli, 56) – Punti 68,33 (n. 1 portavasi da balcone)

​ Info Premiazione: I buoni spesa, consegnati ufficialmente durante la cerimonia di premiazione, saranno spendibili esclusivamente presso i vivaisti e le fiorerie sponsor ufficiali della manifestazione: Punto Verde a San Giovanni Gemini Punto Verde.