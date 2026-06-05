Santa Caterina. Il sindaco ai cittadini: “Segnalati tentativi di truffa a danno di anziani da sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine”

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Natale ha informato la cittadinanza che sono stati segnalati tentativi di truffa ai danni di persone anziane da parte di individui che si presentano falsamente come Carabinieri o appartenenti alle Forze dell’Ordine, utilizzando pretesti ingannevoli per ottenere denaro, informazioni personali o accesso alle abitazioni.
“Invitiamo tutti – si legge in una nota che pubblichiamo integralmente – in particolare gli anziani e i loro familiari, alla massima cautela.• Non aprite la porta a sconosciuti.• Non consegnate denaro, gioielli o documenti a persone che si qualificano come appartenenti alle Forze dell’Ordine senza averne verificato l’identità.• Diffidate di telefonate o visite che segnalano presunti incidenti, problemi giudiziari o situazioni di emergenza che coinvolgerebbero familiari.• In caso di dubbio, contattate immediatamente il 112 prima di compiere qualsiasi azione.
L’Amministrazione comunale è in costante contatto con il Comando Stazione dei Carabinieri, che sta seguendo con attenzione la situazione.
Qualsiasi episodio sospetto deve essere segnalato tempestivamente al Numero Unico di Emergenza 112.Invitiamo tutti a condividere questo avviso e a informare familiari, amici e vicini, soprattutto le persone più anziane, affinché nessuno possa cadere vittima di questi raggiri.