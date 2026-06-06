San Cataldo, l’istituto “G. Carducci” tra le prime 20 scuole d’Italia vincitrice del bando nazionale Saper(e) Consumare

Imparare l’economia gestendo un vero bilancio statale, coniando una moneta propria e affrontando la burocrazia di un’Agenzia delle Entrate. Questo il sunto della straordinaria iniziativa macro-economica indetta da Saper(e) Consumare che ha preso vita presso l’Istituto comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo. Iniziativa promossa e finanziata dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e finalizzata ad educare e sensibilizzare giovani e adulti al consumo sostenibile e responsabile.Il percorso di cittadinanza attiva, ideato e guidato dalle referenti del progetto, le professoresse Valentina Tesoro e Loredana Raimondi, ha visto la Sezione C della Scuola secondaria trasformarsi in un vero e proprio piccolo Stato indipendente, culminando nella settimana attuativa dal 22 al 29 maggio.Il progetto, intitolato “Il sistema economico di Carducciland”, non rappresenta soltanto un grande successo didattico, ma un vero vanto nazionale per l’Istituto.

La Scuola è infatti riuscita a conquistare un prestigioso finanziamento di 10.000 euro, rientrando nell’esclusivo gruppo delle sole 50 scuole in tutta Italia ad aver ottenuto questo fondo statale, posizionandosi al ventesimo posto nella graduatoria nazionale grazie all’eccellenza della proposta.La cooperazione verticale tra gli studenti è stata la chiave di volta del successo: le classi prime hanno inaugurato il sistema ideando e coniando la moneta ufficiale, il “Cardino”; le classi seconde hanno fondato l’Associazione dei Consumatori, redigendo uno Statuto per garantire la trasparenza dei prezzi; infine, le classi terze hanno assunto la guida della Ragioneria di Stato, gestendo il bilancio economico generale. La settimana finale ha immerso i ragazzi in una simulazione totale, partita con la distribuzione dell’Assegno di Cittadinanza e proseguita con il “Mercatino del Riciclo e dell’Usato” e il “Mercatino Agroalimentare”.Non sono mancati i momenti di grande realismo e scontro con la complessità del mondo adulto, come quando i cittadini di Carducciland si sono presentati presso la riproduzione dell’Agenzia delle Entrate per la Dichiarazione dei Redditi, affrontando con trasparenza le critiche legate a piccoli errori di contabilità o a simulati tentativi di evasione fiscale.Il progetto si è concluso ufficialmente dopo una settimana con la proclamazione dei “Paperoni di Carducciland”: ovvero gli studenti più virtuosi che hanno dimostrato la miglior capacità di risparmio e gestione finanziaria. Grande la soddisfazione espressa dal Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti per questo ulteriore traguardo, che proietta la Scuola verso il futuro della didattica sperimentale, capace di trasformare la teoria in competenze reali per la vita.