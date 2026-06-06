Caltanissetta, emozioni e sport allo stadio Tomaselli con “Scuola Attiva Kids”: successo per le classi seconde e terze dell’I.C. “Lombardo Radice”

Ieri mattina gli alunni delle classi seconde e terze dell’I.C. “Lombardo Radice” si sono ritrovati presso lo stadio Tomaselli di Pian del Lago per vivere una giornata all’insegna dello sport, evento conclusivo del progetto “Scuola Attiva Kids”. I giovani atleti si sono cimentati con entusiasmo ed energia in diverse discipline e giochi di squadra, tra cui il torneo di peteca, il lancio del vortex, le sfide a coppie, la staffetta a percorso, la corsa nei sacchi e il divertente gioco del “millepiedi”. L’evento ha rappresentato il coronamento di un percorso iniziato a gennaio e conclusosi a maggio. La referente, organizzatrice e coordinatrice del progetto, la prof.ssa Florinda Augello, ha seguito con impegno e dedizione gli alunni durante questi mesi, lavorando in particolare sullo sviluppo della coordinazione motoria e dell’autonomia personale. I bambini hanno partecipato con grande coinvolgimento a tutte le attività proposte, dimostrando entusiasmo, spirito di squadra, fair play e rispetto reciproco. La Dirigente Scolastica, dott.ssa Matraxia, ha fortemente voluto questa iniziativa che ha offerto agli alunni l’opportunità di vivere questa splendida esperienza, una delle attività più amate e attese dai ragazzi. Alla manifestazione hanno preso parte anche la referente territoriale di educazione fisica e sportiva, dott.ssa Patrizia Saporito, l’assessore allo sport Salvatore Petrantoni e il delegato CONI Giuseppe Anzaldi. Le alte temperature hanno reso necessario un piccolo cambiamento nel programma previsto. Intorno alle ore 11.00, infatti, alunni, genitori e docenti sono scesi in campo insieme per un gran finale all’insegna del divertimento: un lungo, colorato e danzante serpentone che ha coinvolto tutti i presenti in un clima di festa e condivisione. È stata una giornata intensa, gioiosa e ricca di emozioni, che ha saputo valorizzare lo sport come strumento di crescita, inclusione e socializzazione. Grazie a docenti e genitori per il fattivo contribuito alla riuscita di questa bellissima giornata dello Sport. “Noi siamo Lombardo Radice”.