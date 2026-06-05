Caltanissetta. Il 13 e 14 giugno al Teatro Margherita musical dedicato alla figura di Don Bosco

CALTANISSETTA. Si svolgerà alle ore 20.30 del 13 e del 14 giugno, al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, il musical dedicato alla figura di Don Bosco e al racconto della storia di un uomo che, con perseveranza e fede, ha concretizzato un sogno.

Lo spettacolo, a ingresso libero e fino a esaurimento posti, è stato organizzato da un gruppo di volontari appartenenti alla Parrocchia San Marco Evangelista, di cui è parroco Don Antonio Lo Vetere, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e della Diocesi di Caltanissetta.

Presbitero, pedagogo e educatore italiano, è ricordato come fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Il suo pensiero e, soprattutto, il suo metodo educativo è stato riconosciuto dalla società civile e dalla chiesa cattolica che lo ha canonizzato nel giorno di Pasqua del 1934.

“Non basta amare i giovani, devono sapere di essere amati” è una delle sue citazioni più celebri. Un messaggio che ancora oggi, a distanza di oltre 200 anni dalla sua nascita, continua a persistere e diffondersi. E la presenza sul palco e dietro le quinte di un così folto gruppo di interpreti ne è la palese dimostrazione.

Aderente al pensiero accogliente di Don Bosco è anche la scelta del genere teatrale portato in scena in questa doppia rappresentazione. La musica e la danza sono capaci di raggiungere ogni spettatore generando un forte impatto emotivo e stimolando la riflessione e l’assimilazione della visione proposta.

L’opera teatrale, portata in scena in numerosi teatri, è stata scritta da Piero Castellacci.

Il gruppo, di circa cinquanta persone, è composto da interpreti e corpo di ballo.

La regia, per questo spettacolo, è stata curata da Fausto Guzzone.

Saranno presenti sul palco come interpreti: Perla Barrile, Nadia Bellomo, Bryan Cammilleri, Valentina Cannizzaro, Benedetta Guzzone, Fausto Guzzone, Nora La Mendola, Salvatore Lo Giudice, Mario L.G., Rosanna Mastrosimone, Benedetta Miccichè, Venerina Ridolfo, Beatrice Ruvolo, Elisabetta Ruvolo, Umberto Ruvolo, Maurizio Sardo, Riccardo Sardo e Naide Vizzini.

Il Corpo di Ballo, diretto dall’insegnante di danza Perla Barrile, è composto da Asia Anzaldi, Elisabeth Burgio, Sharil Carapezza, Sofia Concas, Beatrice Guagenti, Benedetta Guagenti, Giulia Coppolino,Valeria Curatolo, Alessia Dagonese, Chiara Di Buono, Aurora Falci, Isabel Falci, Sharyl Grillo, Ariel Infantino, Maria Francesca Lombardo, Francesca Miraglia, Giorgia Maniscalco, Sofia Melfa, Ludovica Montella, Benedetta Napoli, Sophia Nocera, Sarah Pelonero, Carla Ricottone, Marta Sanfilippo, Chiara Santasilia, Silvia Seddio, Aurora Stuppia, Gaia Sortino e Asia Timineri.