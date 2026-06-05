Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Gela per la scomparsa del maestro Pino Tuccio

L’Amministrazione comunale di Gela ha espresso esprime profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Pino Tuccio, artista gelese che ha dedicato la propria vita alla pittura e alla valorizzazione della cultura cittadina.

All’età di 83 anni si spegne una figura che ha saputo raccontare, attraverso la forza dei colori e la semplicità delle forme, l’anima più autentica della nostra comunità, i sentimenti, i paesaggi e le tradizioni della nostra terra, lasciando un patrimonio artistico e umano di grande valore.

“Con la scomparsa di Pino Tuccio – dichiara il Sindaco Terenziano Di Stefano – Gela perde un artista sensibile e profondamente legato alla sua città. Le sue opere hanno raccontato per decenni la bellezza della semplicità, la purezza dell’infanzia, la spiritualità e le radici della nostra comunità. Attraverso il suo talento ha saputo trasmettere emozioni e custodire la memoria collettiva di un territorio che ha sempre amato e rappresentato con orgoglio.”

Nel corso della sua lunga carriera ha sviluppato uno stile personale, sospeso tra il naif e il moderno, caratterizzato da colori vivaci e figure essenziali che hanno reso immediatamente riconoscibile la sua produzione artistica.

Le sue opere sono state esposte anche a Palazzo di Città, contribuendo ad arricchire il patrimonio culturale e artistico della comunità gelese. “Alla famiglia e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome dell’intera Amministrazione comunale e della città di Gela, le più sincere condoglianze”, conclude il Sindaco.

Le esequie saranno celebrate oggi, sabato 6 giugno, alle ore 16.30 presso la chiesa di Santa Lucia.