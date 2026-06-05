Ciclone Harry, Savarino sui ristori erogati dalla Regione: «Impegno mantenuto, ora ripartiamo insieme»

«Avevamo promesso che avremmo sostenuto le imprese colpite dal ciclone Harry, inclusi gli operatori balneari, e stiamo mantenendo quell’impegno. Dopo il primo avviso ora anche questo secondo va a definirsi con le prime erogazioni, destinate a 38 attività. Sulle domande incomplete, è stato già attivato il soccorso istruttorio e si procederà nel più breve tempo possibile. Non si tratta soltanto di un aiuto concreto per chi ha subito danni e perdite importanti, ma anche di un segnale di vicinanza e attenzione da parte della Regione per un settore strategico della nostra economia». Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino dopo il via libera al pagamento dei primi ristori del secondo avviso da parte dell’Irfis.
«Abbiamo lavorato per garantire procedure rapide e trasparenti, con il solo obiettivo di mettere in condizione le imprese di ricevere velocemente le risorse necessarie. La priorità di questo governo è sempre stata quella di non lasciare indietro nessuno e accompagnare il sistema produttivo in questa delicata fase di ripresa. Adesso – conclude l’assessore – è il momento di guardare avanti e lavorare insieme per rilanciare i territori colpiti, rafforzando il tessuto economico locale e sostenendo in maniera concreta le attività in questa stagione estiva, che rappresenta un passaggio decisivo per molte realtà produttive».
«Avevamo promesso che avremmo sostenuto le imprese colpite dal ciclone Harry, inclusi gli operatori balneari, e stiamo mantenendo quell’impegno. Dopo il primo avviso ora anche questo secondo va a definirsi con le prime erogazioni, destinate a 38 attività. Sulle domande incomplete, è stato già attivato il soccorso istruttorio e si procederà nel più breve tempo possibile. Non si tratta soltanto di un aiuto concreto per chi ha subito danni e perdite importanti, ma anche di un segnale di vicinanza e attenzione da parte della Regione per un settore strategico della nostra economia». Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino dopo il via libera al pagamento dei primi ristori del secondo avviso da parte dell’Irfis.