Ciclone Harry, Savarino sui ristori erogati dalla Regione: «Impegno mantenuto, ora ripartiamo insieme»

«Avevamo promesso che avremmo sostenuto le imprese colpite dal ciclone Harry, inclusi gli operatori balneari, e stiamo mantenendo quell’impegno. Dopo il primo avviso ora anche questo secondo va a definirsi con le prime erogazioni, destinate a 38 attività. Sulle domande incomplete, è stato già attivato il soccorso istruttorio e si procederà nel più breve tempo possibile. Non si tratta soltanto di un aiuto concreto per chi ha subito danni e perdite importanti, ma anche di un segnale di vicinanza e attenzione da parte della Regione per un settore strategico della nostra economia». Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino dopo il via libera al pagamento dei primi ristori del secondo avviso da parte dell’Irfis.

«Abbiamo lavorato per garantire procedure rapide e trasparenti, con il solo obiettivo di mettere in condizione le imprese di ricevere velocemente le risorse necessarie. La priorità di questo governo è sempre stata quella di non lasciare indietro nessuno e accompagnare il sistema produttivo in questa delicata fase di ripresa. Adesso – conclude l’assessore – è il momento di guardare avanti e lavorare insieme per rilanciare i territori colpiti, rafforzando il tessuto economico locale e sostenendo in maniera concreta le attività in questa stagione estiva, che rappresenta un passaggio decisivo per molte realtà produttive».