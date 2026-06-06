Mussomeli, l’opera “La Cura Invisibile” di Maria Teresa Canalella selezionata per la mostra internazionale “Visions and Wines – Visioni e Vini” a Ravenna

Tra le opere selezionate per la mostra internazionale “Visions and Wines – Visioni e Vini”, in programma alla Ravenna Art Gallery dal 30 maggio al 13 giugno 2026, figura “La Cura Invisibile”, opera dell’artista italiana Maria Teresa Canalella.

Il dipinto nasce da una riflessione sulla forza delle donne: una forza spesso silenziosa, fatta di resilienza, ferite e capacità di rinascere. Al centro dell’opera una figura femminile ricuce con un filo d’oro le crepe di piccole case danneggiate, simbolo delle fragilità e delle prove che segnano il cammino della vita.

Il filo dorato nasce dalle radici dell’Albero della Vita e rappresenta una guarigione che non cancella il dolore, ma lo trasforma in crescita e consapevolezza. L’opera richiama idealmente il Kintsugi, l’antica arte giapponese che ripara gli oggetti rotti con l’oro, valorizzandone le crepe anziché nasconderle.

Sul petto della figura compare una bussola, custodita vicino al cuore. È il simbolo della direzione interiore, della capacità di ritrovare la propria strada anche nei momenti di smarrimento, lasciandosi guidare dai valori più autentici e dalla forza che nasce dall’esperienza.

Attraverso colori caldi e una forte componente simbolica, Maria Teresa Canalella invita lo spettatore a riflettere sul valore delle proprie ferite e sulla possibilità di trasformarle in forza. “La Cura Invisibile” è un inno alla resilienza, alla speranza e alla luce che può nascere proprio dalle crepe della vita.