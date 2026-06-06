Incendio a Capaci, a fuoco una stazione di servizio: il rogo sarebbe doloso

Un incendio è divampato la notte scorsa a Capaci: le fiamme hanno danneggiato una stazione di servizio Eni. Secondo le prime informazioni raccolte, sono state gravemente danneggiate due colonnine per l’erogazione del Gpl ed è stato distrutto un veicolo che si trovava nell’area autolavaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carini, il distaccamento nord 1 dei vigili del fuoco di San Lorenzo e il nucleo Nbcr, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime indagini il rogo sarebbe doloso e si inserirebbe nella lunga serie di intimidazioni che hanno colpito diverse attività da Tommaso Natale fino a Carini. (ANSA).