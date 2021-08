Incendi in Sicilia, vigili del fuoco: in corso 34 roghi

Sono 34 gli interventi in corso dei vigili del fuoco in Sicilia con le maggiori criticita’ a Petralia Sottana in provincia di Palermo, a Partanna, nel Trapanese e nel Catanese tra Misterbianco, Acireale e Piedimonte Etneo.

Sono 27 quelli gia’ espletati e 12 quelli in coda.

Nel dettaglio i pompieri stanno intervenendo ad Agrigento (un intervento in atto), a Caltanissetta (4), a Catania (4), a Enna (1), a Messina (3), a Palermo (7), a Ragusa (4), a Siracusa (3) e a Trapani (7).

A Catania bruciano sterpaglie lungo la strada statale 121 all’altezza di Misterbianco e ad Acireale fiamme nella zona del Pala Tupparello.