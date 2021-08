Covid, Salvini “Spero no nuove misure e obblighi in Sicilia e altrove”

ROMA (ITALPRESS) – “Spero che i dati sui contagi qui in Sicilia e in tutta Italia miglioreranno, spero che non servano nuove misure, nuovi obblighi, nuovi divieti, gli italiano stanno mostrando responsabilità”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita a Messina. “Spero che questa straordinaria terra – ha aggiunto – accolga tanti turisti che pagano non turisti che sbarcano”. Il numero uno del Carroccio ha poi parlato di incendi. “Ieri ero nel cuore dell’Aspromonte ho incontrato i sindaci e cittadini, i volontari, che stanno combattendo contro i criminali che bruciano vita e natura, ritengo mio dovere venire in Calabria e Sicilia anche sul fronte lotta agli incendi. Sono qui per ringraziare i vigili del fuoco di Messina per quello che hanno fatto, ho già sentito il presidente Draghi: occorre aumentare uomini e mezzi. Aumentare le pene nei confronti dei criminali, bisogna investire con i fondi europei”. E sul Ponte sullo Stretto ha aggiunto: “Sono venuto dalla Calabria con il traghetto, ma, spero presto ci sia un ponte, sarebbe un’opera straordinaria a livello mondiale, farebbe risparmiare tanto inquinamento, tanto tempo e porterebbe l’immagine della Sicilia, della Calabria, dell’ingegneria italiana in tutto il mondo. Faremo l’impossibile perchè con i soldi che arriveranno dall’Europa si faccia anche questo benedetto ponte”.

(ITALPRESS).