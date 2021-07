Ospizio “infernale” nel nisseno, ecco chi sono i “torturatori”

Sono sei gli indagati nell’ambito dell’operazione “Bad Caregiver” che ha permesso di scoprire casi di maltrattamenti in una struttura socio assistenziale di Serradifalco, nel nisseno, dove erano ospitati nove disabili con disturbi psichici. L’indagine e’ stata coordinata dalla Procura di Caltanissetta e condotta dai Carabinieri del Nas di Ragusa e dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta.

In carcere e’ finito Vincenzo Biundo, 54 anni di Gela mentre arresti domiciliari per Rosa Anna Milazzo, 51 anni di Serradifalco e Rocco Giovanni Scordio, 49 anni di Gela. Altre tre persone sono state raggiunte dalla misura interdittiva di 12 mesi del divieto di esercitare la professione di operatore presso comunita’ alloggio, case di riposo per anziani e presso ogni altro tipo di comunita’.

Una sesta persona e’ indagata a piede libero. Sono accusati, a vario titolo, di maltrattamenti, violenza sessuale, abbandono di incapaci, esercizio abusivo della professione di infermiere, sequestrata anche la struttura “lager” per disabili psichici. (foto di repertorio)