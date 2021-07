Italia, si ferma per soccorrere automobilista: poliziotto, investito ed ucciso

Un’agente della polizia stradale e’ morto, travolto da un furgone, stamane nel Nuorese, sulla strada statale 131 Dcn, nel territorio di Posanda. Marino Terrezza, 37 anni, originario di Cassino ma residente a Orosei (Nuoro), si era fermato poco dopo le 8 per prestare soccorso a un automobilista, secondo le prime informazioni, quando e’ stato investito e sbalzato fuori strada per una quindicina di metri: ha battuto la testa e riportato altri traumi,

I soccorritori del 118, accorsi con un’automedica e l’elisoccorso, hanno provato a rianimarlo per circa un’ora, ma per il poliziotto non c’e’ stato niente da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Siniscola e della squadra rilievi del Nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro per accertare la dinamica dell’incidente e le responsabilita’.

E’ stata un’auto, che cercava di evitare di tamponare un altro mezzo, a travolgere, senza riuscire ad arrestarsi in tempo, il poliziotto che stamattina era di pattuglia: si era fermato con l’auto di servizio all’altezza del km 105 della 131 Dcn in direzione Olbia per prestare assistenza a un automobilista che aveva forato una gomma.

La notizia dell’incidente ha scosso stamane anche il Consiglio regionale, dove il capogruppo sardista Franco Mula ha posto il problema della sicurezza sulla statale, dove sono presenti lavori in corso. “Interloquiremo con l’Anas in giornata”, ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas, nell’intervenire in Aula, “per verificare le condizioni di sicurezza dell’intero tracciato”.

La statale 131 Dcn e’ stata chiusa in direzione Olbia all’altezza del km 103,600. Il traffico sara’ deviato sull’Orientale sarda 125 per consentire i rilievi e la messa in sicurezza del tratto interessato dall’incidente. Sul posto e’ al lavoro anche personale dell’Anas.