Italia, Green pass: ipotesi multe fino a 400 euro a chi non ce l’ha e chiusura dei locali per 5 giorni

Il governo discutendo sulle misure di contenimento da inserire in un nuovo decreto da varare alla luce dell’aumento dei casi e alla diffusione della variante Delta: una possibilità è quella di rendere obbligatorio il green pass per entrare in tutti i luoghi pubblici a rischio assembramento con l’ipotesi di multe fino a 400 euro per chi non lo possiede.

Il decreto dovrebbe avere il via libera del governo entro la fine della prossima settimana dopo che lunedì o martedì si terrà la cabina di regia con il Premier Draghi e forse giovedì il Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento conterrà delle novità sulla certificazione verde, ottenibile da chi è guarito, vaccinato o negativo al Covid. Si sta infatti pensando di estenderne l’utilizzo ai luoghi pubblici dove è più difficile mantenere le distanze.

Se i controlli dovessero far emergere cittadini che, all’interno di questi posti, non possiedono il pass, per loro dovrebbero scattare multe fino a 400 euro, ridotti a 260 se la sanzione viene pagata entro il quinto giorno. Cinque giorni di chiusura invece per i gestori dei locali.

Posto che non c’è nulla di definitivo perché il decreto non è ancora stato discusso né approvato, i luoghi in cui sarà obbligatorio possedere il certificato potrebbero essere cinema, teatri o sale da concerto, palestre, discoteche, centri commerciali e stadi.

Restano aperti i nodi trasporti e bar/ristoranti. La questione dei controlli resta comunque delicata perché per la privacy possono farli solo le forze dell’ordine.

In ogni caso, i gestori dei locali dovrebbero essere tenuti a verificare se i clienti sono in possesso del green pass.