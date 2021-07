Droga, traffico Italia-Spagna: tre arresti della finanza di Catania tra Torino e la Sicilia

CATANIA (ITALPRESS) – Tre persone – due uomini di 40 e 45 anni, originari della Repubblica Dominicana e una donna, colombiana, di 36 – sono state arrestate dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito di due simultanei interventi di contrasto del traffico internazionale di droga, avvenuti a Torino e Ragusa,. L’intervento dei finanzieri ha portato al maxi sequestro di 67 chili di cocaina e hashish ad alto potenziale stupefacente. Le indagini sono state avviate dopo alcune operazioni “sospette” che hanno portato gli investigatori a ricostruire l’esistenza di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, provenienti dalla Spagna e diretti al Nord Italia e in Sicilia. In particolare, nel corso del primo intervento a Torino, è stato oggetto di perquisizione un van con targa spagnola, proveniente da Madrid, condotto da M.C., 40 anni, della Repubblica dominicana. L’inizio delle operazioni di controllo, avvenute con la cooperazione dei reparti della Guardia di finanza di Torino, ha fin subito determinato la reazione nervosa dell’uomo, che ha indotto i militari ad approfondire le ricerche. Le conseguenti attività hanno consentito di sequestrare 13 chili di cocaina, contenuti in un doppio fondo. Sempre a Torino, è stata individuata – dopo un movimentato inseguimento nel centro della città – un’auto, condotta da W.H.C., 45 anni, anche lui originario della Repubblica dominicana. In questa circostanza, le attività di perquisizione ha consentito di sequestrare 1,07 kg di cocaina, nascosta in uno zaino contenuto nel vano dell’auto. Gli elementi acquisiti dai controlli a Torino delle pattuglie della Guardia di finanza di Catania hanno consentito di individuare un’abitazione a Comiso, in provincia di Ragusa, di proprietà di K.R., 36 anni, moglie di uno dei due arrestati nel blitz a Torino. La donna nascondeva nel doppio fondo di un’auto parcheggiata nel garage dell’abitazione, 53 chili di hashish ad alto potenziale. I tre sono stati arrestati in flagranza di reato per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

(ITALPRESS).