Covid, in Sicilia aumentano i casi 627 (+191) e i ricoveri 263 (+29): 6 morti

ROMA (ITALPRESS) – Riprendono quota in Sicilia i casi Covid. Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi contagiati sono 627 (+191), questo però a fronte di un numero superiore di tamponi effettuati, 22.766. Il tasso di positività a questo punto scende al 2,75%. Stabile a 6 il numero dei decessi. I guariti sono 186 mentre gli attualmente positivi crescono di 435 raggiungendo quota 8.943. In salita a 263 i ricoveri nei reparti ordinari (+29); al contrario calano le terapie intensive a 26 con un saldo complessivo pari a -4 e 1 nuovo ingresso. In isolamento domiciliare ci sono 8.654 persone.

(ITALPRESS).