Covid, bimba morta a Palermo. Appello della madre: “Vaccinatevi”

“Ha aspettato la fine della nostra quarantena per andarsene, ma non abbiamo nemmeno potuto accarezzarla”. A dichiararlo, a la Repubblica di Palermo, la mamma della bimba di 11 anni deceduta all’ospedale Di Cristina, nel capoluogo siciliano, per i postumi di un’infezione da variante Delta da Coronavirus.

“Basta strumentalizzazioni sulla morte di nostra figlia. Non siamo no vax”, sottolinea la donna che, in merito alla mancata vaccinazione dei componenti la famiglia, spiega: “Abbiamo perso tempo. Volevamo capire meglio, dopo le notizie contraddittorie su AstraZeneca. Poi Ariele era stata male, come accadeva ciclicamente, e avevamo posticipato per assisterla. Ma ci stavamo organizzando per vaccinarci tutti. Le altre mie figlie piu’ grandi, del resto, hanno sempre fatto i vaccini pediatrici consigliati.

Ariele non poteva a causa della sua patologia”. Il COVID pero’ e’ arrivato prima. “Per un anno e mezzo – aggiunge – siamo stati barricati a casa, per salvaguardare Ariele. A giugno ci ha contattati la scuola di un’altra delle mie figlie, proponendo per lei una crociera d’istruzione nel Mediterraneo dal 30 giugno al 7 luglio. Eravamo perplessi, ma ci siamo lasciati convincere dal fatto che il governo aveva autorizzato i viaggi e riaperto tutte le attivita’. La compagnia di navigazione ci aveva assicurato che avrebbero fatto il tampone sia in partenza che all’arrivo. E invece allo sbarco nessuno screening e’ stato eseguito. Dopo due giorni dal rientro, mia figlia ha cominciato ad avere la febbre”