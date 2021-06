Tragedia nel nisseno, 17enne morto in incidente stradale: Marianopoli in lutto per la “perdita” di Leonardo Lombardo

Un ragazzo di 17 anni di Marianopoli, nel Nisseno, e’ morto in un incidente stradale nella notte. Leonardo Lombardo viaggiava a bordo di uno scooter, quando, in via Calvario, per cause ancora da accertare, si e’ scontrato con una moto. Il 17enne, nonostante i soccorsi siano scattati immediatamente, e’ deceduto poco dopo l’incidente. Sul posto due ambulanze del 118 e un elisoccorso, nonche’ i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il conducente della moto ha riportato solo qualche ferita. (Foto tratta da social)