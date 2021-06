Sicilia, scooter contro auto: morto 31enne

Incidente stradale mortale nella notte a PALERMO. La vittima è un 31enne. La moto su cui viaggiava, insieme a un passeggero rimasto ferito, per cause ancora da accertare, si è scontrata in via Oreto con un’auto.

Per l’uomo, immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Civico, non c’è stato nulla da fare. Anche l’uomo alla guida dell’auto ha riportato ferite. Le sue condizioni, così come quelle del ventenne che era in sella alla moto insieme alla vittima, non sarebbero gravi. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi. (Foto di repertorio)