Sicilia, migranti: a Lampedusa peschereccio con 384 persone

Non soltanto barchini su Lampedusa, ma anche un peschereccio pieno zeppo di persone. L’ottavo sbarco, a partire dalla mezzanotte, ha riguardato infatti ben 384 migranti di varie nazionalita’. Un massiccio gruppo che e’ andato ad aggiungersi ai 442 sbarcati, appunto, durante la notte.

Nell’hotspot di contrada Imbriacola vi sono, adesso, 1.367 ospiti a fronte di una capienza massima prevista per 250 migranti. Stasera – su disposizione della Prefettura di AGRIGENTO – altri 100 migranti, gia’ identificati e sottoposti al tampone rapido anti-Covid – verranno imbarcati sul traghetto per Porto Empedocle. La Prefettura e’ al lavoro, in queste ore, per organizzare altri trasferimenti con navi quarantena e motovedette