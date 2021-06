Sanità: a Leonforte sindaco e giunta occupano ospedale

Il sindaco di Leonforte (En) Carmelo Barbera, assieme agli assessori, ha occupato in mattinata gli uffici dell’Asp di Enna che si trovano all’interno dell’ospedale ‘Ferro Branciforti Capra’.

Lo stato di occupazione permanente e’ stato anche dichiarato ufficialmente con una delibera approvata all’unanimita’ in cui si comunica l’avvio della protesta che continuera’ fino a quando non verranno risolte tutte le problematiche del presidio sanitario: carenza di personale medico e socio sanitario e di apparecchiature. Il sindaco punta il dito sulla gestione del commissario dell’Asp di Enna Francesco Iudica e chiede l’intervento del presidente della Regione Nello Musumeci, “con una visita nel presidio per affrontare le questioni aperte da tempo, come per esempio l’attivazione dei reparti mai avviati”.