Caltanissetta, (VIDEO) “panico” a S. Lucia: vigile urbano “cattura” serpente

CALTANISSETTA – Non sono mancate le emozioni stamani a S.Lucia allorquando un “non identificato” serpente ha deciso di fare quattro passi, anzi per essere più precisi, di strisciare sul marciapiede. Dopo gli iniziali momenti di panico, la visione del rettile si è trasformato in un happening a cielo aperto. Giustificabile affermare che per taluni tratti di verde selvaggio, Caltanissetta è una giungla ma, giungere fino al serpente è stato davvero un ‘tantino’ esagerato.

I passanti e gli automobilisti hanno dapprima avvisato il comando di polizia municipale e poi tirato fuori gli smartphone per immortalare il momento.

Giunti sul posto i vigili urbani si sono dovuti cimentare in un’inusuale caccia al rettile che probabilmente è un’attività non prevista dal loro addestramento.

Il “coraggioso” che, indossato il guanto da presa, si è cimentato nell’ardua prova è stato Mario Di Salvo, iconico rappresentante della polizia municipale molto conosciuto in città. Mentre Mario tentava di afferrare il rettile dalla testa, dal folto stuolo di osservatori partivano numerosi suggerimenti (da ciò si deduce fossero presenti numerosi esperti di caccia al serpente) su quale fosse la tecnica o la tattica più proficua per “ammanettare” il ribelle animale strisciante.

Alla fine Di Salvo, con presa felina, è riuscito a catturare il serpente ed a riportare l’ordine nel quartiere nisseno.