Sono in corso di svolgimento, da parte delle forze di polizia, le indagini per capire i motivi che hanno indotto una donna sancataldese di 56 anni a togliersi la vita. Il cadavere è stato rinvenuto, nel pomeriggio di martedì 22 giugno, in contrada Favarella, a Caltanissetta.

La vittima si è impiccata ad una trave di ferro. Sul luogo della tragedia una volante di polizia ed il medico legale.