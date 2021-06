Caltanissetta, differenziata “illegale” e abbandono di rifiuti. Città di ‘sporcaccioni’: 44 sanzioni in 3 settimane

CALTANISSETTA – Nelle ultime tre settimane sono 44 i verbali accertati dai

vigili urbani di Caltanissetta per violazioni in tema di rifiuti: dal 26 maggio al 15 giugno 2021 si contano infatti 32 multe per errato conferimento nella raccolta differenziata – ciascuna ammonta a 50euro più spese – e 12 per abbandono abusivo di rifiuti sul suolo, la cui sanzione prevista è 600euro più spese.

In media dunque più di una violazione al giorno: una tendenza negativa che sottolinea l’esigenza di una maggiore sensibilizzazione e collaborazione da parte dei cittadini. Alcuni perseverano in comportamenti non virtuosi, come succede in Via Libero Grassi dove vengono continuamente abbandonati rifiuti in modo illecito nonostante l’area sia videosorvegliata.

La presenza delle telecamere che monitorano la strada ha l’obiettivo di contrastare il proliferare di micro discariche abusive, pertanto perseverare nell’abbandono dei rifiuti comporta soltanto sanzioni amministrative e degrado alla città, che invece è patrimonio dell’intera collettività.

L’Amministrazione comunale e Dusty invitano la cittadinanza al rispetto

delle regole e alla massima collaborazione per mantenere il decoro

ambientale del territorio.