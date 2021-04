Sicilia, Covid: dottoressa ospedale Partinico positiva dopo vaccino

Una dottoressa dell’ospedale Covid di Partinico (Pa) e’ risultata positiva al virus dopo avere fatto le due dosi di vaccino Pfizer. Pur essendo asimtomatica e’ stata posta in isolamento perche’ risulta ancora positiva dopo tre tamponi. Un problema perche’ potrebbe infettare i pazienti.

Per questo motivo anche i medici vaccinati si sottopongono a continui controlli per evitare che possano essere loro stessi portatori del virus provocando focolai interni in corsia come quello che si e’ verificato le scorse settimane nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Cefalu’. Per i medici positivi nessun problema, dopo un periodo di isolamento ed essersi negativizzati sono tornati in corsia.