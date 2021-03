Unione sindacale italiana finanzieri, nel direttivo regionale Sicilia tre nisseni

Nasce in Sicilia la prima segreteria regionale l’Unione sindacale italiana finanzieri, l’Usif. E tre finanzieri del Corpo provinciale di Caltanissetta entrano a far parte del neo direttivo regionale eletto all’unanimità: si tratta di Nunzio Guttadauro, che ricopre anche l’incarico di vicesegretario regionale Sicilia (effettivo al Gruppo Guardia di Finanza di Gela), Salvatore Bongiovì come consigliere regionale Sicilia (in servizio al Comando provinciale della GdF di Caltanissetta) e Roberto Cataffo, consigliere regionale Sicilia (in forza al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Guardia di Finanza di Caltanissetta).

Neo segretario regionale dell’Usif è Michele Lauro. Si tratta di un traguardo importante per gli appartenenti alle Fiamme Gialle siciliane.

“Le cariche – spiega il sindacato in una nota – sono state votate da tutti i consiglieri regionali all’unanimità dimostrando coesione, collaborazione e condivisione d’intenti per la realizzazione del grande progetto di cui U.S.I.F. si sta facendo promotore in Italia. I componenti neoeletti della segreteria regionale, onorati per la grande dimostrazione di stima da parte dell’intero Consiglio e di far parte di una grande squadra quale è quella dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri, hanno manifestato la loro gratitudine”.

“Un valore aggiunto all’organizzazione sindacale ed un valido supporto ai finanzieri, che quotidianamente prestano la propria attività lavorativa nell’Isola, è dato dalla preparazione giuridica del neo eletto Segretario Regionale, dalla sensibilità e dalla motivazione di tutti i componenti della segreteria”, dicono ancora i dirigenti Usif.

I lavori del consiglio regionale si sono conclusi con l’intervento del segretario regionale Michele Lauro che ha illustrato la propria visione di sindacato garantendo il proprio impegno, a livello territoriale, e la volontà di promuovere, a livello nazionale, la crescita della Sicilia auspicando che venga al più presto approvata la legge, tanto attesa, che riconosca il diritto dei militari di costituire un soggetto di diritto quale è il sindacato.