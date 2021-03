Tragico incidente stradale nel siracusano: due morti e due feriti.

Tragico incidente lungo la strada provinciale 14 nel siracusano. Due persone hanno infatti perso la vita. Si tratta di Antonio Di Luciano, 54 anni, e Marco Sconza, 36 anni.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale l’auto, una Golf, a bordo della quale si trovava Di Luciano per cause ancora da accertare, si è scontrata con altri due veicoli. Un impatto violentissimo. Sul posto sono sopraggiunti, oltre alla Pm, anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118. Antonio Di Luciano è deceduto prima di giungere in ospedale.

Marco Sconza, alla guida di una Wlkswagen Passat, invece è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma anche per lui non c’è stato nulla da fare. Infine, le altre due persone, un uomo e una donna, entrambi a bordo del terzo mezzo coinvolto nel sinistro, una Mercedes, sono state estratte dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco e trasferite al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa.