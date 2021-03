SOMMATINO. Sono stati pubblicati l’avviso e la domanda di partecipazione per le borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021 per gli studenti delle scuole superiori.

È possibile scaricare la domanda di partecipazione dal sito dell’istituzione scolastica frequentata e dal sito istituzionale del Comune di Sommatino: www.comune.sommatino.cl.it.

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata presso l’istituzione scolastica frequentata entro il prossimo 16 Aprile.