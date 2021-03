Sommatino. Cinque nuovi casi di contagio. Ora i positivi sono diciotto.

SOMMATINO. Un caso di guarigione e cinque nuovi casi di positività. E’ il dato sul contagio da Covid a Sommatino reso noto dal sindaco Elisa Carbone. Il primo cittadino ha sottolineato che, al momento, i casi di positività in paese sono complessivamente 18.

Si tratta di un dato in aumento, anche se Elisa Carbone ha tenuto a precisare che “Il dato è in evoluzione grazie all’intensa attività di screening e di tracciamento che stiamo svolgendo”. Infine il sindaco ha invitato i cittadini a rispettare le norme, a mantenere le distanze e ad indossare sempre e correttamente la mascherina per evitare che la curva del contagio possa subire impennate pericolose.