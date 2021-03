San Cataldo. Tradizionale benedizione degli ulivi e concerto della corale “Vox Animae” alla Chiesa Madre.

SAN CATALDO. S’è svolta stamani nella Chiesa Madre, nel rispetto del protocollo anti Covid, la celebrazione eucaristica e la benedizione degli ulivi. Si tratta di una tradizione alla quale i sancataldesi sono particolarmente legati.

Sempre nella giornata di oggi, nella Chiesa Madre, alle 19,30 la Corale Vox Animae sarà presente in Chiesa Madre dove eseguirà, in diretta sulla pagina Facebook della Chiesa Madre e della Corale Ecclesia Mater, un Concerto in preparazione al Triduo pasquale, con brani sacri della Passione del Signore. L’evento si inserisce all’interno del progetto della Federazione InChorus per la valorizzazione della identità corale e culturale specifica della Settimana Santa.