San Cataldo. Pubblicato avviso per aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

SAN CATALDO. Il Comune, nell’ambito delle attività in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, provvederà all’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2021-2023.

Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati, in questa fase di elaborazione del Piano, per raccogliere idee e proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ha emanato un pubblico avviso avviando un percorso partecipativo con i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini professionali ed imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune, come peraltro previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione.

L’avviso è, dunque, rivolto sia agli attori interni (ad ogni livello: responsabili apicali, dipendenti), sia agli attori esterni (cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali ecc. operanti nel territorio del Comune di San Cataldo), affinché formulino eventuali osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

Pertanto, tutti i soggetti interessati possono trasmettere eventuali suggerimenti e/o indicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it, utilizzando il modello predisposto per elaborare il proprio contributo propositivo. L’avviso è da ritenersi “aperto”, ed eventuali osservazioni pervenute successivamente all’approvazione del Piano saranno oggetto di valutazione ai fini di una eventuale successiva modifica dello stesso.

Il precedente P.T.P.C.T. 2020-2022 è pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.sancataldo.cl. nella sezione dell’Amministrazione trasparente, sotto-sezione di Altri contenuti, sottosezione Prevenzione della corruzione. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni anonime.