San Cataldo. Il 30 marzo si gira il cortometraggio “Il solito pranzo” di Aldo Rapè: queste le prescrizioni viarie.

SAN CATALDO. Il prossimo 30 marzo San Cataldo ospiterà il set del cortometraggio “Il solito pranzo” scritto e prodotto da Aldo Rapè. Le riprese si effettueranno dalle ore 08,00 alle ore 18,00.

In considerazione di questo evento artistico, la Commissione straordinaria ha messo a punto provvedimenti viabili in alcune strade del centro urbano al fine di consentire le riprese del cortometraggio. In particolare, previsto divieto di sosta con rimozione in Piazza Mons. Cataldo Naro (già Piazza Madrice) – area antistante la Chiesa Madre dal civ. 1 a incrocio con Via Dell’Immacolata; in via Marsala ( ambo i lati ) zona adiacente “ grotta”; in Via Arcadipane (ambo i lati), tratto da incrocio Via Misteri a incrocio Via Nuova.

Inoltre dalle 13 all 17 dello stesso giorno c’è divieto di sosta con rimozione in Corso Vittorio Emanuele (ambo i lati) tratto da incrocio Via Garibaldi a incrocio Via Pignato.