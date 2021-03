San Cataldo. Covid. Bonsignore (LP) e Vassallo (LF): “Va rilanciato presidio ospedaliero Raimondi”.

SAN CATALDO. “Condividiamo l’intervento ad opera dell’onorevole Dedalo Pignatone in merito al trasferimento dei pazienti COVID dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in strutture ospedaliere fuori provincia”.

Così Romeo Bonsignore di Libertà è Partecipazione e di Claudio Vassallo di Liberi e Forti sul tema legato alla proposta del deputato del M5S di trasferire i pazienti covid dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta nel vicino presidio ospedaliero “Raimondi” di San Cataldo.

Sul tema del rilancio dell’ospedale “Maddalena Raimondi” di San Cataldo, Bonsignore e Vassallo hanno ribadito: “Su questo tema già in passato siamo intervenuti condividendo l’operato sia col M5S cittadino e col PD sancataldese e lo abbiamo fatto poiché convinti dell’importante ruolo che questa struttura, se opportunamente valorizzata, può svolgere per il miglioramento del servizio sanitario nel nostro territorio e non solo quello sancataldese.

Il Covid e la conseguente necessità di trasferimento dei pazienti in strutture di altre province, – hanno proseguito – rende oggi tale questione solo più evidente. Riteniamo, pertanto, che con urgenza si debba ripensare l’organizzazione del servizio sanitario nella nostra provincia, e in special modo quella della sua parte nord, partendo appunto dalla valorizzazione delle struttura già esistenti, che molto possono contribuire per realizzare un servizio complessivo all’altezza delle esigenze.

Su tale questione, vista l’importanza che essa assume per la nostra comunità hanno concluso – auspichiamo, il più ampio coinvolgimento possibile in termini di idee e di azioni”.