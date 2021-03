San Cataldo. Cittadino acquista bitume e sistema buche nelle strade.

SAN CATALDO. Una gran bella storia di volontariato, ma anche di amore sincero e spassionato per la propria Città, oltre che di spirito di servizio per migliorarne la vivibilità. E’ quella che ha contribuito a scrivere Sergio Scalzo, un cittadino sancataldese che ha deciso di comprare dell’asfalto e, con i propri mezzi, di sistemare qualche buca in giro per San Cataldo. Ovviamente non prima di aver chiesto ed ottenuto tutte le autorizzazioni del caso.

Un gesto lodevole, quello compiuto da Sergio Scalzo che ha girato con il suo mezzo per le strade di San Cataldo sistemando, assieme a Sebastiano Spanò, alcune buche che rendevano problematica la viabilità adoperandosi, senza secondi fini, solo per migliorare la vivibilità della cittadina sancataldese.

Un gesto che sui social ma anche in presenza è stato molto apprezzato da tanti sancataldesi che hanno inteso manifestargli tutta la loro gratitudine per un’iniziativa veramente bella e significativa che ha dimostrato come, a volte, con poco, si può veramente fare tanto per la propria Città. (Foto Salvatore Riggi).