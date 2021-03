San Cataldo. Cittadinanza Attiva sollecita l’utilizzo del Presidio Ospedaliero Raimondi per pazienti Covid.

SAN CATALDO. Il meetup Cittadinanza Attiva s’è decisamente associato alla nota inviata dal Deputato del M5S Dedalo Pignatone all’ASP di Caltanissetta per utilizzare il Presidio Ospedaliero “Maddalena Raimondi” di San Cataldo per incrementare i posti letto per i pazienti Covid-19.

Di fatto l’impennata di contagiati registrata nell’ultima settimana nel nostro territorio ha costretto i medici dell’ospedale Sant’Elia a dirottare alcuni pazienti gravi in ospedali fuori provincia, nonostante il PO di San Cataldo sia sottoutilizzato. “Riteniamo – si legge nella nota di Cittadinanza Attiva – che a prescindere dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo particolare periodo storico, il presidio ospedaliero sancataldese debba essere valorizzato con le opportune risorse umane e finanziare e restituire definitivamente ai sancataldesi e all’intero territorio un presidio ospedaliero degno del suo nome. La salute dei cittadini deve essere la priorità”.