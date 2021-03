San Cataldo. Amico: “Quali saranno le iniziative della dott.ssa Maria Concetta Sciortino per i disabili?”.

SAN CATALDO. All’indomani dell’annuncio della nomina di Maria Concetta Sciortino ad assessore in pectore, in caso di vittoria della lista del candidato sindaco Valerio Ferrara, si registra l’iniziativa del dott. Antonio Amico che, attento e sensibile alle problematiche legate alla condizione delle persone disabili, in una nota ha sottolineato: “Apprendo dalle notizie circolate di recente sui social network della nomina di un’assessora, Maria Concetta Sciortino, con delega all’istruzione, alla legalità e ai servizi sociali, da parte del candidato sindaco Valerio Ferrara, sotto il simbolo di Fratelli d’Italia, IDEA SICILIA e della lista civica “LA NOSTRA SAN CATALDO”.

Conosco Maria Concetta Sciortino e le faccio i miei migliori auguri e un in bocca al lupo per la sua candidatura sia come consigliere comunale che come assessore per le prossime amministrative sancataldesi.

Avendo letto sui giornali alcuni dei punti del programma elettorale dell’assessora scelta, tuttavia, non posso fare a meno di esprimere le mie preoccupazioni per ciò che riguarda le problematiche dei disabili sancataldesi e in particolar modo la comunità sorda e quella dei disabili uditivi.

Per questo motivo chiedo alla dottoressa Sciortino, quali sono le loro iniziative rivolte al miglioramento della vita dei disabili uditivi e non, soprattutto per ciò che concerne le barriere architettoniche e quelle di barriere comunicazioni”.