“Stiamo lavorando per riaprire subito dopo Pasqua asili nido, materne ed elementari, e per avere un calendario per riaprire in sicurezza entro aprile, laddove la sicurezza sanitaria è sotto controllo, tutte le attività economiche, sociali sportive, culturali, che gli italiani meritano”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa nei pressi della Camera.