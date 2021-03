Saluto ai Carabinieri di Caltanissetta del Prefetto Cosima Di Stani

Questa mattina S.E. Prefetto di Caltanissetta D.ssa Cosima Di Stani ha fatto visita al Comando Provinciale CC di Caltanissetta. Il Prefetto ha incontrato il Comandante Provinciale Colonnello Baldassare Daidone, al quale è andato il ringraziamento per l’azione svolta quotidianamente dai Carabinieri, tutti gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione, una rappresentanza di militari in servizio e in congedo.

Nel corso della visita il Prefetto ha rivolto ai militari parole di apprezzamento per l’impegno profuso nel controllo del territorio, e per la professionalità con cui vengono affrontate tutte le situazioni, da quelle più delicate ed emergenziali a quelle quotidiane. L’Arma da sempre si distingue per i continui sacrifici dei suoi uomini, al fine di garantire alla cittadinanza non solo la sicurezza del vivere, ma anche la vicinanza dello Stato, avendo fatto della prossimità il suo punto di forza.

La visita è stata l’occasione per sottolineare la sinergia con la quale in questi anni la Prefettura e le Forze dell’Ordine hanno lavorato, raggiungendo ottimi risultati. Al termine dell’incontro il Comandante Provinciale ha ringraziato S.E. il Prefetto per la vicinanza del Rappresentante del Governo ai Carabinieri di Caltanissetta.