Una bara è stata trovata davanti all’Agenzia dell’entrate a Palermo in via Konrad Roentgen, nel rione Cruillas. È stato un vigilante a fare la segnalazione alla polizia. Sono in corso indagini del commissariato di polizia per risalire agli autori e al movente del gesto.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini dalle telecamere che sono state installate nella zona dalla Rap per contrastare l’abbandono dei rifiuti ingombranti.