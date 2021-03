Ragazzo di 16 anni cade in un pozzo profondo dieci metri a Palermo, ma viene salvato dai Vigili del Fuoco.

S’è fortunatamente conclusa senza conseguenze irreversibili la disavventura di un ragazzo di 16 anni che a Palermo è caduto in un pozzo profondo una decina di metri.

Il tutto è accaduto nello spazio di pochi attimi: il ragazzo si trovava in cortile Chiavelli quando è caduto nel pozzo. Sul posto si sono immediatamente portati i Vigili del fuoco che, come ha riferito Ansa, hanno tratto in salvo il ragazzo. Intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale con escoriazioni su tutto il corpo ma le sue condizioni non sarebbero gravi. (Fonte ANSA).