Polizia blocca festa con 50 invitati che cercano di nascondersi per sfuggire ai controlli.

Una festa con 50 invitati organizzata in una villa vicino al commissariato di Mondello è stata bloccata dalla polizia a Palermo. E’ successo in viale Regina Elena dove gli agenti sono intervenuti interrompendo la musica e identificando i partecipanti.

Gli agenti hanno circondato la villa per evitare che qualcuno riuscisse a scappare. Molti hanno tentato di nascondersi tra le varie stanze e gli spazi esterni della villa nella speranza di sfuggire ai controlli. Le singole posizioni sono ora al vaglio della polizia per eventuali sanzioni o segnalazioni in violazione delle norme anti Covid.