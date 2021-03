Per la Giornata mondiale dell’acqua Caltaqua promuove concorso fotografico “Acqua, Mater Vitae”.

CALTANISSETTA. Una risorsa preziosa che tutti abbiamo il dovere di preservare, non sprecare e valorizzare. Un imperativo morale che risuona, a maggior ragione in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua che cadrà lunedì 22, anche in questo periodo nel quale la pandemia ha inevitabilmente trasformato la nostra stessa quotidianità.

Un concetto, quello di un equilibrato utilizzo delle risorse ambientali in generale e di quelle idriche in particolare, che oggi è avvertito in maniera più pressante in un’era caratterizzata da profondi mutamenti climatici, pur non essendo nuovo nella plurimillenaria storia dell’uomo.

Proprio con l’obiettivo di contribuire a rafforzare una coscienza collettiva sul valore dell’acqua e sulla bellezza del territorio della provincia di Caltanissetta, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, con il patrocinio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, promuove la prima edizione del concorso fotografico “Acqua, Mater Vitae”.

Un partenariato, quello con la Soprintendenza, che è maturato con il comune intendimento di dare il giusto risalto al ruolo e al prezioso valore del bene-acqua in tutte le sue diverse declinazioni e molteplici espressioni. Un obiettivo che Caltaqua e Soprintendenza intendono raggiungere utilizzando come punto di osservazione lo spirito critico e la creatività di chi immortalerà, in uno “scatto”, la ricchezza di testimonianze archeologiche, architettoniche, storiche e ambientali che il territorio nisseno offre e nel quale l’elemento acqua sia centrale.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, appassionati di fotografia o professionisti. Le foto devono essere scattate nel territorio della provincia di Caltanissetta, devono essere inedite e non essere state presentate ad altri concorsi fotografici. Il concorso richiede di interpretare in modo soggettivo e originale il soggetto acqua all’interno di un contesto che comprenda una delle tante bellezze culturali/ambientali del territorio della provincia di Caltanissetta.

Le immagini possono, dunque, includere ambienti marini, laghi e fiumi con foto scattate sopra o sotto il livello dell’acqua; ambienti naturalistici di particolare rilievo nel nostro territorio; opere architettoniche (chiese, monumenti, fontane, abbeveratoi, ma anche affreschi, fonti battesimali, strade, quartieri) da cui si possa evincere l’elemento acqua. Ogni partecipante può inviare al massimo una fotografia (solo in formato .jpg). Il termine per la presentazione delle fotografie – che possono essere scattate con qualsiasi dispositivo – scadrà il 31 luglio prossimo.

Le fotografie saranno pubblicate in un’area dedicata del sito istituzionale del Gestore www.caltaqua.it e su altre piattaforme individuate da Caltaqua. Il regolamento completo e il format di partecipazione sono disponibili sul sito internet di Caltaqua (https://caltaqua.it/concorso-fotografico).